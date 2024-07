La Juve di Motta in tv e streaming: dove e quando vedere le amichevoli

Per vedere in azione in amichevole i tifosi della Juventus dovranno aspettare ancora qualche giorno: chi avrà la possibilità, potrà andare al Max Morlock Stadion di Norimberga venerdì prossimo, il 26 luglio, alle ore 17 per assistere al primo test della nuova squadra guidata in panchina da Thiago Motta. Chi invece non potrà essere in Germania per il debutto allo stadio, potrà comunque guardare la diretta del match con i padroni di casa del Norimberga su Dazn: quella di venerdì 26 luglio sarà l’unica amichevole che la Juventus terrà nella settimana di ritiro in Germania, a Herzogenaurach. Dopo il test in Baviera, la Juventus rientrerà a Torino per proseguire gli allenamenti alla Continassa: il successivo impegno è previsto a Pescara, contro i francesi del Brest, sabato 3 agosto alle ore 21, con diretta tv su Sky Sport. E sempre Sky Sport trasmetterà l’amichevole in famiglia allo Stadium di martedì 6 agosto alle ore 18.30. L’ultima amichevole al momento fissata prima dell’inizio del campionato sarà a Goteborg, in Svezia, in una sfida di altissimo livello con l’Atletico Madrid, domenica 11 agosto alle ore 15. Per quest’ultima sfida non è ancora prevista la copertura televisiva.