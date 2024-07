Vlahovic e la prima fascia da capitano Juve: il post social carica i tifosi

Per Dusan Vlahovic l'amichevole contro il Norimberga non è decisamente andata nel migliore dei modi. L'esordio stagionale della Juventus sotto la guida di Thiago Motta si è concluso con il risultato di 3-0 per i tedeschi del Norimberga, e il centravanti serbo ha fallito il calcio di rigore che avrebbe portato la squadra in parità. Nonostante questo si è trattato di una giornata difficile da dimenticare a priori: entrato in campo nel secondo tempo, Dusan ha avuto l'onore di indossare la fascia da capitano che nella prima frazione di gara era toccata a Manuel Locatelli .

Vlahovic, il post Instagram

Vlahovic, su Instagram, ha voluto condividere i suoi pensieri dopo il triplice fischio. Prima con un post per caricare i tifosi in vista dei prossimi impegni: "Finita la prima parte del ritiro. Ora si torna a Torino con la consapevolezza di dover lavorare ancora più duramente. Ci faremo trovare pronti!". Poi, con una storia per esprimere tutta la sua gratitudine per aver potuto indossare la fascia da capitano: "È stato un onore indossare per la prima volta la fascia da capitano di questa grande squadra". Il post è stato subito riempito di commenti dai tifosi bianconeri che hanno voluto rispondere con grande affetto: "Questa fascia ti sta veramente bene!", "Sempre fiducia in te" e "Quest'anno devi spaccare!" sono solo alcune delle risposte dei sostenitori bianconeri. Insomma, il serbo è carico e i sostenitori sono dalla sua parte.