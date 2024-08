Lo slogan di Boniperti e la nuova Juve di Motta: c’è un solo obiettivo

Storia di un motto iconico

La storia di quella frase, senza dubbio accattivante, l'ha pronunciata per la prima volta Henry Russell Sanders, meglio noto come Red Sanders, coach della squadra di football americano dell'università Ucla di Los Angeles, i Bruins. Nel 1950, prima di una partita molto importante, aveva riunito la squadra e aveva detto ai suoi: «Men, I'll be honest. Winning isn't everything" («Ragazzi, sarò onesto. Vincere non è importante») poi una lunga pausa teatrale e la battuta finale: «Men, it's the only thing!» («Ragazzi, è l'unica cosa»). Per la cronaca, la partita era stata vinta e quella frase era finita nell'articolo del Los Angeles Times del 18 ottobre 1950. Peraltro Sanders era un discreto coniatore di slogan, visto che arringando la squadra prima della sfida contro gli arcinemici della University South California (i Trojans) si era parafrasato con successo: «Battere i Trojans non è una questione di vita o di morte. È molto più di questo». Quel «Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta» era comunque piaciuto molto a un altro coach di football, il leggendario Vince Lombardi (per capire “quanto” leggendario, a lui è dedicato il trofeo del Superbowl). Lombardi nel primo giorno di allenamenti della sua prima stagione con i Green Bay Packers pronunciò la frase con grande successo, visto che vinse cinque campionati in sette anni (con due finali). Probabilmente l'aveva sentita direttamente da Sanders, forse l'aveva captata in un film del 1953 (Trouble Along the Way) che l'aveva citata sempre in ambito football. Dovunque l'abbia sentita, la frase da quel giorno diventa di Vince Lombardi, con buona pace di Sanders.