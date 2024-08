Juve, chi è Simon Colinet: segreti e retroscena del preparatore di Motta

Secondo voi quanto conta nello staff di un allenatore il preparatore atletico? Sì, anche per Thiago Motta conta moltissimo. Ed è per questo che da anni non ha mai cambiato quella pedina del suo staff. Si chiama Simon Colinet, è francese e lavora con Motta da quando Thiago era un giocatore del PSG, cioè dal 2012. All'epoca Colinet era uno dei due preparatori atletici di Carlo Ancelotti, un altro allenatore sempre molto attento a quel componente del suo staff. Motta è molto attento ai metodi di Colinet e i due diventano amici. Colinet fa il preparatore anche con Laurent Blanc e con Usay Emery, poi quando Motta diventa l'allenatore dell'Under 19 del PSG lo segue. E farà così anche con lo Spezia e il Bologna.

Thiago Motta-Colinet: parola chiave intensità

I suoi metodi si basano sull'intensità dell'allenamento che deve essere lo stesso di una partita. Ecco perché in questo ritiro precampionato molti giocatori della Juventus sono parsi molto provati. pochissime pause e ritmo sempre altissimo per allenare il fisico a quello delle partite. L'anno scorso il Bologna è una delle squadre che ha percorso più chilometri in partita e soprattutto corso con il possesso palla. Peraltro senza avere grandi cali del finale nella stagione in cui ha conquistato la storica qualificazione in Champions League. Quest'anno Colinet dovrà lavorare senza le settimane "vuote" per i tanti i impegni di Champions, ma grazie alla sua lunga esperienza al PSG sa come riorganizzare il suo lavoro.

