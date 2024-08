"Vlahovic ora esplode e Kean rinasce. Juve e altre due da scudetto"

Per lo scudetto sarà duello Inter-Juve? «Vi sorprenderò, ma io ci metto anche l’Atalanta. La vittoria dell’Europa League ha dato loro quella maturità ed esperienza che finora era sempre mancata. Hanno un allenatore straordinario come Gasp e leggo nomi importanti tra i possibili rinforzi. Dipende solo da loro: se ci credono davvero, possono farcela a vincere il campionato».

Juve e Atalanta intanto stanno già duellando per Nico Gonzalez...

«Sarebbe un bel colpo per entrambe, anche se al posto della Fiorentina me lo terrei stretto».

Vent’anni fa lei esplodeva nel Lecce. Due decenni dopo sempre in giallorosso continua a lanciare talenti il suo mentore Pantaleo Corvino...

«Il direttore è come un buon vino pregiato: più invecchia, più migliora. Gli auguro solo tanta salute per continuare a fare quello che sa fare meglio di tutti, ovvero scoprire talenti e realizzare plusvalenze straordinarie. Non c’è nessuno meglio di lui in circolazione».