"Ti ho indossata con onore e con orgoglio": Juve, l'addio fa male

Simone Iocolano è un nuovo giocatore del Piacenza. Il fantasista torinese lascia ufficialmente la Juventus Next Gen dopo due stagioni, dopo esser riuscito a coronare il sogno di giocare con la sua squadra del cuore. Iocolano è arrivato a Torino nella sessione di calciomercato invernale a gennaio 2022, dal Lecco. Ieri è arrivato l'addio ufficiale del calciatore , che scenderà di categoria - in Serie D - sposando la causa di un club storico come il Piacenza con il quale punterà al salto di categoria. Il legame di Iocolano alla Juventus è stato molto intenso ed il calciatore l'ha dimostrato anche attraverso il commovente saluto condiviso sul proprio account Instagram.

L'addio commovente di Iocolano

Il calciatore ha salutato ufficialmente la Juventus sui social attraverso il proprio profilo Instagram per rendere onore ad una delle esperienze più importanti della sua carriera. "Ti ho indossato con con onore e con orgoglio dando tutto me stesso ogni singolo giorno della nostra storia ho vissuto il giorno più bello della mia vita calcistica in quella giornata allo Stadium con i tuoi colori sulla pelle, Vecchia Signora sarai sempre parte di me e spero di poterti incontrare di nuovo un giorno". È questa la dedica strappalacrime di Iocolano, che ha ricevuto anche il supporto dei suoi ex compagni di squadra: "In bocca al lupo Simo" sostiene Pecorino, così come lo stesso Cerri. L'affetto non manca da parte di Barrenechea, Miretti, Citi e Muharemovic che manifestano il proprio sostegno verso Iocolano con tante emoji del cuore.