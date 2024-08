Todibo, il West Ham supera la Juve: l'offerta monstre e il nodo riscatto

TORINO - La Juventus mette nero su bianco ciò che già si vociferava da settimane: il giovane Savona sarà il terzino destro di riserva nello scacchiere di Thiago Motta , di fatto l’alternativa a capitan Danilo. Il club bianconero ha ufficializzato la promozione del prodotto del vivaio con tanto di rinnovo di contratto fino al 2029 : è il risultato dell’ottima preparazione svolta dallo stesso Savona con la prima squadra, anche nel ritiro in Germania. E pure della decisione della società di puntare sul mercato su un centrale in difesa e non su un terzino: tale politica porterà anche al rinnovo imminente di un altro giovane dalla Next Gen, Rouhi, fino al 2028 o 2029, come terzino sinistro. "Una giornata speciale - ha scritto Savona sui social - si è avverato un sogno, firmare di nuovo un contratto con la squadra che ho sempre amato e tifato. Perché per me la Juventus è sempre stata casa".

Todibo, l'offerta del West Ham

Il centrale designato per rinforzare l’organico juventino è Todibo, tuttavia la situazione è ancora complicata, perché la Juventus non vuole aspettare gli ultimi giorni di mercato aperto per definire la situazione del nazionale francese: in questo senso va letto il blitz a Nizza di Giuntoli di mercoledì, con l’intento di dare un segnale al club rossonero e pure al giocatore. Come a voler dire: la Juve c’è e vuole chiudere. La missione del dt bianconero è servita anche a riformulare la proposta di prestito oneroso con obbligo di riscatto: in particolare il passaggio nodale, che finora ha impedito la definizione dell’operazione, è quello riguardo alle condizioni per l’obbligo. Dunque il problema non è legato alle cifre, che sono quelle già stabilite da tempo: affare da 35 milioni tra prestito oneroso e base fissa più bonus del riscatto, con l’intesa già trovata tra Juventus e giocatore per un quinquennale. Il punto è quanto debba essere sicuro, per il Nizza, il riscatto obbligatorio: i francesi non si accontentano dunque di un prestito ma vogliono essere certi della cessione a titolo definitivo a determinate cifre.

La Juventus è forte della parola di Todibo, ma è di ieri la notizia del contro assalto del West Ham che rilancia con un’offerta monstre ai francesi: 40 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Gli inglesi tentano il blitz per superare la concorrenza juventina e portare a Londra il difensore per le visite mediche già nel weekend.