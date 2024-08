“Buon compleanno Allegri!”: il tifo si divide sull’ultimo post Juve

"Buon compleanno Massimiliano". La Juventus ha deciso di postare sui suoi canali social la foto di Allegri con gli auguri all'ex tecnico bianconero. Un addio un po' turbolento dopo la finale di Coppa Italia conquistata e vinta contro l'Atalanta, ma la società non dimentica chi ha fatto parte della storia del club. Trofei vinti e il ritorno in panchina negli anni più complicati, quelli della ricostruzione. Un post, quello della Vecchia Signora, che ha diviso i tifosi ed era lecito aspettarselo per le tante critiche ricevute soprattutto nelle ultime stagioni.

Allegri, gli auguri Juve e i commenti Non è una novità perché in tutte le situazioni esistono le fazioni: da una parte chi è riconoscente e dall'altra chi invece continua a criticare. Tutto questo si è notato anche sotto al post di auguri ad Allegri da parte della Juve. Tantisimi i commenti positivi: "Tantissimi auguri di buon compleanno a colui che in questi ultimi due anni ha fatto da parafulmine a tutti, in campo e fuori, difendendo la Juventus da chiunque". O ancora: "Auguri Max… uomo che ha contribuito a portare 5 scudetti… uno dei più vincenti della nostra storia… Gli juventini VERI oggi ti fanno gli auguri e ti sono grati per i successi che ci hai fatto vivere".

Ma altrettanti negativi tra gif scherzose come quella di Mourinho che se la ride e chi, invece, l'ha paragonato a Delneri per quanto fatto vedere in bianconero: "Livello medio-basso. Il peggior mister di sempre". Ma anche chi ha scritto: "100 di questi giorni... lontano dalla Juve".

