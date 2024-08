Kalulu, la parabola al Milan: da sorpresa scudetto a sacrificabile

Giocatore (quasi) sconosciuto, uomo chiave per lo scudetto, difensore in crisi. L’ultima evoluzione della storia al Milan di Pierre Kalulu potrebbe essere: uomo mercato, visto l’interesse della Juventus per lui. Da un certo punto di vista anche giustificato. La carta d’identità dice che il francese è nato il 5 giugno del 2000. L’età è perfetta per avere davanti ancora parecchie stagioni. L’ingaggio non è di quelli impossibili (siamo sui 2 milioni di euro, con contratto che lo lega al Milan fino al giugno del 2027) e dal 2020 a oggi ha avuto tempo di capire bene come si gioca in Italia. Non avrebbe bisogno di tempi di adattamento, insomma, escluso quello che ci metterebbe a capire le necessità di Thiago Motta, se l’affare si farà. Di sicuro il suo essere un giocatore duttile potrebbe fare comodo al tecnico brasiliano.