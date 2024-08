Verona-Juve a Giua: i precedenti sorridono ai bianconeri

Giua: i precedenti Juve

Pochi i precedenti tra Giua e la Juventus, ma molto positivi perché con l'arbitro sardo i bianconeri non hanno mai perso. Sono arrivate, infatti, quattro vittorie e un pareggio con la direzione del fischietto di Olbia. E sarà anche la prima gara in traferta visto che le altre erano tutte in casa contro Udinese, Lecce, Frosinone e Genoa (2 volte). Positivi anche i numeri perché la Juve ha subito soltanto una rete nel 2-1 contro i rossoblù nel 2019. Sette, invece, i precedenti con il Verona: tre sconfitte, tre pareggi e una sola vittoria quella del Bentegodi contro la Fiorentina. Insomma, un bilancio a favore della Juventus ma la trasferta di Verona non è assolutamente da sottovalutare per Motta e i suoi ragazzi. Intanto sono ufficiali le designazioni anche di tutte le altre gare della seconda giornata.