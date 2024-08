Thiago Motta, relax in montagna prima del Verona: con lui la moglie e Hugo

Il campionato di Serie A è iniziato, e la Juventus di Thiago Motta lo ha fatto con il piede giusto. La vittoria sul Como al debutto dell'ex Bologna è già alle spalle, si guarda al prossimo impegno contro l' Hellas Verona . Ma, intanto, c'è spazio per un po' di relax tra le montagne. In alcune storie Instagram, la moglie dell'allenatore bianconero ha immortalato alcuni momenti della gita fuori porta della famiglia Motta. Li si vede, insieme all'inseparabile cane Hugo , già divenuto mascotte dei tifosi juventini, passeggiare prima tra i corsi d'acqua cristallina e poi esplorare alcuni tunnel di ghiaccio.

Un po' di relax, dopo mesi che hanno visto il tecnico fare il salto nella sua prima esperienza ad alti livelli, con una Juventus da far decollare per vincere nuovamente dopo anni turbolenti. In pieno "stile torinese", la montagna aiuterà Thiago a fugare gli ultimi dubbi di formazione, in attesa dei nuovi arrivi dal calciomercato ancora in pieno fermento. Magari al suo ritorno potrebbe incontrare Nico Gonzalez, chissà...