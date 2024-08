Motta e Douglas Luiz ancora fuori, ecco perché: "Juve, momenti importanti"

"Con il Verona sarà una partita diversa dalle precedenti". Così Thiago Motta nel pre-partita di Verona-Juventus , match valido per la 2ª giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci dall'ottimo esordio allo Stadium contro il Como, e la prossima giornata ospiteranno a Torino la Roma di Dybala e Soulé . Gli Scaligeri, che al debutto in campionato hanno stordito il Napoli di Conte con un netto 3-0, scenderanno invece sul campo del Genoa.

Motta: "Attento a chi fa crescere la squadra"

"Con il Verona sarà una partita diversa dalle precedenti. Tutte le partite hanno una propria storia - ha dichiarato Motta ai microfoni Dazn - . Loro sono una squadra che alterna pressione a palla ferma e non da possibilità all’avversario di costruire. Dobbiamo essere svegli capire i loro momenti e non lasciargli fare il loro gioco. Douglas Luiz? È un giocatore importante, io faccio attenzione su tutti quelli che alzeranno livello squadra. Oggi iniziamo con Locatelli e Fagioli, loro sanno di cosa abbiamo bisogno. Se Douglas entra nel secondo tempo sono sicuro che saprà dare una grossa mano", ha concluso il tecnico.

Locatelli: "Ecco cosa ci chiede Motta"

Nel pre-partita al Bentegodi, è intervenuto anche il centrocampista bianconero Manuel Locatelli, schierato titolare davanti la difesa a fianco di Nicolò Fagioli. Queste le parole del giocatore: "Cosa ci chiede Motta per esser leader? Il mister ci chiede personalità, far girare la palla e aggressività quando non ce l’abbiamo. Con queste qualità possiamo andare avanti per come abbiamo fatto finora. Come cambia il mio ruolo? Quando uno gioca con centrocampisti intelligenti lo spazio si trova e ci si può scambiare scambiare. Cosi anche e quando entrerà Douglas. Vlahovic? Dusan è il nostro bomber, noi dobbiamo aiutarlo a fare gol. A volte deve stare più tranquillo, ma sta diventando anche leader dello spogliatoio".