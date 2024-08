Rosa Schmidt a Torino con Teun: tutte le curiosità su lady Koopmeiners

Teun Koopmeiners è un nuovo giocatore della Juventus. Insieme a lui, è arrivata a Torino anche Rosa Schmidt, sua compagna dal 2018. I due si sono conosciuti quando lei, allora studentessa di gestione delle risorse umane, lavorava come stagista all'AZ Alkmaar (squadra in cui militava Teun) e da quel momento sono diventati inseparabili, condividendo una grande passione per i viaggi e costruendo insieme una relazione solida. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla fidanzata del neoacquisto della Vecchia Signora.