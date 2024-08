Juve, Nico Gonzalez e Conceicao hanno scelto: svelati i numeri di maglia

Il calciomercato si è ufficialmente chiuso, con la Juventus che ha rivestito il ruolo di protagonista nella campagna acquisti estiva. Tanti i colpi messi a segno dai bianconero: ultimo in ordine di tempo quello di Teun Koopmeiners (che sarà già a disposizione contro la Roma come rivelato da Thiago Motta ), ma senza dimenticare gli altri. E a proposito di nuovi arrivati, due di questi hanno ufficializzato i propri numeri di maglia.

Juve, i numeri di Conceicao e Nico Gonzalez

Francisco Conceicao e Nico Gonzalez hanno scelto quale numero indossare sulle proprie spalle per l'intero arco della stagione: a rivelarli è stata la Juve con un video postato sui propri canali social in cui vengono stamate le magliette dei due. Conceicao ha scelto di indossare la maglia numero 7: un numero decisamente iconico per il portoghese, avendolo indossato fino a qualche anno fa il connazionale Cristiano Ronaldo. La scorsa stagione il 7 era invece sulle spalle di Federico Chiesa, accasatosi ufficialmente negli scorsi giorni al Liverpool. Nico Gonzalez ha invece optato per la maglia numero 11, che nello scorso campionato apparteneva invece a Filip Kostic.