Giuntoli: "Contenti del mercato, aspettative importanti. Cerchiamo soluzioni"

Su Koopmeiners e la Next Gen

"I tifosi mi chiamano chef Giuntoli? Perché sono bravo a far da mangiare forte. No, abbiamo fatto tante cose, abbiamo investito, abbiamo venduto tanto, abbiamo cominciato da quest'anno un nuovo progetto e poi il campo dirà se abbiamo fatto bene o meno bene. Quando ho capito la fattibilità dell'affare Koopmeiners? L'ho capito quando poi l'Atalanta mi ha aperto le porte, quindi noi avevamo ben chiari certi obiettivi e li abbiamo perseguiti con tanta forza. Poi alla fine la perseveranza ci ha premiato. Il progetto Next Gen? Sicuramente è stato fatto un grande lavoro, sono stati investiti anche tantissimi soldi, quest'anno era il momento anche di rientrare e ci è servito anche per abbassare i costi, perché comunque tanti ragazzi che poi si affacciano in Prima Squadra non hanno questi salari così alti e ci consentono di tenere i costi bassi, per poi investire su calciatori più pronti. Ma la verità è che dobbiamo sempre trovare il giusto mix tra giovani con tanta voglia e tanta determinazione, e qualcuno un po' meno giovane per dare consistenza alla Juventus. Le dinamiche del mercato sono tante, non possiamo tenere tanti calciatori. È chiaro che poi sono legati a rinnovi, a esigenze particolari dei ragazzi, quindi parlare dell'uno o dell'altro non è corretto, senza andare nello specifico. Sicuramente abbiamo cercato di vendere per recuperare del denaro che il club aveva speso in questi anni, cercando di investire al meglio, cercando di valorizzare tanti ragazzi che stavano venendo su dalla Next Gen", ha aggiunto Giuntoli ai microfoni di Dazn.

Le parole di Cambiaso

"Atmosfera incredibile stasera. Vogliamo trasmettere questa voglia dei tifosi in campo. La nostra gente ci carica di responsabilità ogni giorno, questa maglia è quella che dà più responsabilità in Italia. Thiago Motta ritrovato alla Juventus? Ha grande voglia ed è molto determinato. Lo trovo benissimo. Stasera ci ha detto di giocare a calcio con l'atteggiamento giusto", ha aggiunto Andrea Cambiaso ai microfoni di Dazn.

