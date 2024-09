Dybala incorona Yildiz, la 10 è benedetta: i tifosi Juve notano un dettaglio…

" La benedizione ", potrebbe essere il titolo di questo quadro con Yildiz e Dybala protagonisti dopo Juve-Roma . Due artisti a confronto, con la Joya che si è congratulata per la prestazione del turco e per il 10 sulla maglia. Quel numero che l'argentino ha portato sulla schiena e che ha onorato a suon di magie. Le stesse che ora i tifosi bianconeri si aspettano da Kenan, che in questo inizio di stagione non ha ancora segnato, ma ha messo a segno tante belle giocate. Gesti tecnici che valgono la divisa che indossa.

"Forse è un eccesso di responsabilità, potrebbe risentirne", questi alcuni messaggi dopo la consegna della 10 a Yildiz. Pochi, ma ci sono stati. Ha risposto sul campo, dimostrando di avere i colpi di chi lo ha preceduto, come Dybala. Testa alta e una mano sul petto, così l'argentino ha dato il suo benestare al talento della Juve . E lo ha fatto quasi facendo una carezza sul logo della zebra presente sulla terza maglia. Un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti: "Con quale ammirazione tocca quello stemma…"

Ma i commenti non si sono fermati qui, con i social che sono impazziti: "Passato, presente e futuro", "Il passaggio di consegne", "La bellezza del calcio", tutto racchiuso in uno scatto che vale quanto un Picasso. Un abbraccio che ha fatto sciogliere diversi tifosi della Vecchia Signora: "Stiamo tutti piangendo". E adesso non vedono l'ora di esultare e urlare insieme allo speaker: "Ha segnato con la numero 10, Kenan Yildiz".

I numeri di Yildiz: un talento da 10

Da quando ha fatto il salto in prima squadra non ha segnato molto, sono solo quattro le reti oltre tre assist. Ma ha dato molto di più. Prestazioni che vanno oltre i freddi numeri. E Thiago Motta lo ha ribadito: "Non guardo solo i gol". Nelle prime apparizioni stagionali da trequartista ha illuminato ed è stato utile per facilitare la manovra soprattutto contro Como e Verona, con giocate da tuttocampista e accelerazioni da ala. Ora ha avuto anche la benedizione da Dybala, uno che è nato con la tecnica. E allora Yildiz non può che seguire questa strada, quella della bellezza dei numeri dieci.

