Chiellini, ritorno ufficiale alla Juventus: "Bentornato a casa". Ecco cosa farà

Nel comunicato ufficiale la Juve ha annunciato Chiellini come Head of Football Institutional Relations . Quindi di cosa si occuperà nello specifico la bandiera bianconera? Si tratta di un ruolo che non lo vedrà direttamente partecipe nelle scelte che riguardano il campo. Non sarà una figura come quelle di altri ex calciatori illustri quali Zlatan Ibrahimovic e prima ancora Paolo Maldini al Milan o Pavel Nedved proprio alla Juve. Chiellini torna in bianconero dalle porte dell'amministrazione, e non da quella dei campi di allenamento. La scelta di calciatori e allenatori, per intenderci, esterà nella sfera decisionale di Cristiano Giuntoli .

Chiellini intraprende infatti una carriera da amministratore e responsabile delle relazioni nazionali e internazionali del club. Nel concreto, ad esempio, si recherà in Lega, in Uefa e in Fifa: novità non da poco, con una figura di spicco e carismatica importante che abbia un certo peso in quelle sedi, ruolo che nel quadro dirigenziale della società non era ancora presente. Inoltre, al fianco di Maurizio Scanavino e Gianluca Ferrero, si occuperà di questioni finanziare e legali. Tematiche in cui Chiellini è ampiamente formato, vista la laurea in Economia con il master in Business Administration. Nella sua esperienza in California, tra l'altro, ha potuto seguire da vicino il modello di martketing sportivo americano, seguendo anche il basket e i Los Angeles Lakers. Un inizio "dal basso" per Chiellini, che una volta di più dimostra la sua grande umiltà e la voglia di mettersi in gioco. Ma pensare a lui, nel ritorno in bianconero, sognando un nuovo Giampiero Boniperti, è comunque lecito.