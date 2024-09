Juve, spunta già la maglia 2025/26? Le prime indiscrezioni

La nuova stagione è appena iniziata. Poche partite tra Serie A e Champions League dove i bianconeri hanno iniziato al meglio con Thiago Motta in panchina. Due pareggi e tre vittori con appena un gol subito (quello contro il Psv). Ma al di là di questo c'è già chi ha iniziato a dare uno sguardo al futuro e alle possibili maglie per l'annata 2025-26. 'La Maglia Bianconera' ha postato suo propri canali social le prime immagini con alcune notizie a riguardo. Come ha scritto la pagina le informazioni riguardano soprattutto i colori ufficiali, infatti anche i modelli delle maglie pubblicate sono stati realizzati solo in questa funzione basica. Una sorta di prova colore, non sono ancora attendibili come mockup. Ma andiamo a vedere e capire nel dettaglio.

Juventus, la maglia Home La maglia Home Juventus non si discosta tanto rispetto a quella attuale ma ci potrebbero essere comunque due novità: la prima è la presenza del rosa come rifinitura e che potrebbe riguardare anche il logo. La seconda è la rivisitazione delle strisce tradizionali in una chiave più fashion per andare a prendere riferimenti della moda italiana. La pagina 'La Maglia Bianconera' specifica anche che, al momento, non si può ancora sapere come sarà strutturata e l'immagine è puramente simbolica ma è giusto per far capire eventuali colori e tonalità in abbinamento al bianco e nero classico della prima maglia.

La maglia Away per la stagione 2025-26 Il post su Intagram poi è andato sulla maglia da trasferta. Questa, invece, potrebbe cambiare e dovrebbe essere ispirata all'estate con un colore di base sul blu chiaro, quasi azzurrino. Ci dovrebbero essere anche dei colori secondari come il giallo e da verificare la presenza di possibili dettagli bianchi e blu più accceso. Il tutto è ovviamente simbolico, perché il colore dei loghi e delle stripes non è ancora indicativo.

L'indiscrezione sul Third Kit della Juve Infine, dopo le maglia Home e Away, ecco la Third, ovvero la terza. Questa, più o meno, dovrebbe restare simile a quella attuale e sarà ispirata ai vigneti presenti in tutto il Piemonte. Una sorta di legame approfondito con il territorio per portare avanti un elemento importante della Regione. Il colore base dovrebbe essere l'Aurora Black, simile a quello della vinaccia, mentre quelli secondari dovrebbbero essere un verde scuro e un beige. La conferma potrebbe essere quella della zebra rampante a destra e del trifoglio Adidas a sinistra.

