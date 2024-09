Del Piero, il figlio Tobias nell'Empoli: dall'idolo Zidane al 'maestro' Tavano

Quando tuo padre si chiama Alessandro Del Piero le pressioni sono tante. Fa parte del meccanismo inconscio dei tifosi del calcio, che vogliono rivivere le emozioni provate con le bandiere della propria squadra del cuore. Il destino dei figli d'arte. Alcuni emergono, altri hanno bisogno di tempo e di una strada alternativa, come Daniel Maldini che ha lasciato il Milan per il Monza. Alla Juventus gli eredi delle leggende sono tanti. E anche il figlio di Alex, Tobias , ha iniziato a palleggiare in bianconero, per poi cambiare maglie, fare altre esperienze. E ora ha scelto l' Empoli , una scout che sforna tanti talenti.

Tobias Del Piero all'Empoli U18 con Tavano

Tobias ha girato il mondo insieme al padre, soprattutto quando Del Piero ha detto addio alla Vecchia Signora. Dopo l'esperienza nella Juventus Academy di Los Angeles, è poi passato in Spagna, dove ha vestito le maglie di Getafe e Alcorcón. Adesso però ha fatto rientro in Italia. Le tante visite di Alex in Toscana avevano un senso. Era lì per suo figlio. Il classe 2007 sta crescendo sotto l'ala protettiva di Francesco Sarlo e Ciccio Tavano, ex bomber della Serie A. Non ha avuto occasione di scendere in campo, ma il giovane figlio d'arte ha festeggiato nelle scorse la vittoria contro il Parma (2-3) insieme ai compagni, come si vede sul suo Instagram a tema prettamente calcistico.