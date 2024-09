Tardelli 70 anni, dentro la storia Juve: gli auguri del club al campione del Mondo

"70 anni per un grande protagonista della storia bianconera. Buon compleanno, Marco!". La Juventus ha voluto postare sui social un messaggio per Tardelli in occasione di una giornata speciale. L'ex campione della Vecchia Signora, dieci anni a Torino tra il 1975 e l'85, è pronto a festeggiare il suo compleanno in questo 24 settembre. Centrocampista con un'ottima propensione al gol, in carriera ha vinto tanto sia a livello di Serie A con scudetti e Coppa Italia ma anche in ambito internazionale con Coppa Uefa, Champions e, soprattutto, un Mondiale con l'Italia nel 1982.

Tardelli, gli auguri Juve e la carriera Dieci anni sono impossibili da dimenticare, soprattutto quando lasci il segno come ha fatto Marco Tardelli con la maglia della Juventus. Dieci anni a vestire il bianconeri, combattere per quei colori e anche vincere tantissimo: undici trofei con la Vecchia Signora. È arrivato a Torino per volere di Boniperti che lo ha soffiato alla corte dell'Inter quando ancora giocava nel Como.

Un'inistenza che ha portato al sì del giocatore per vestire la glorioso maglia della Juve e, insieme, scrive pagine importanti di storia. Con il bianconero addosso ha giocato oltre 250 partite e ha trovato ben 35 reti in tutte le competizioni. Calciatore interessante e rimasto nel cuore di tantissimi tifosi, nonostante il suo trasferimento all'Inter. Di lui si ricorda il gol e l'urlo di gioia dopo il gol contro la Germania nella finale dei Mondiali del 1982. Una rete importante per chiudere la contesa sul 3-1 e consegnare la Coppa all'Italia. Un'icona del calcio italiano che la Juventus ha voluto onorare con un post sui social e gli auguri per il campione.

