Landucci, c'è vita dopo Allegri: lo storico vice di Max studia da solista

Diramato l'elenco ufficiale di tutti i partecipanti al corso per diventare allenatori Uefa Pro che si tiene a Coverciano, quartier generale della Nazionale italiana. Tra vecchie conoscenze del calcio italiano ed ex campioni, troviamo anche un ex Juventus: Marco Landucci. Non sarà una sorpresa sopattutto per i tifosi bianconeri già abituati a vederlo al fianco di Massimiliano Allegri per tutta l'esperienza alla guida della Vecchia Signora. Il tecnico in seconda ha anche avuto modo, quando il mister livornese è stato squalificato, di sedere sulla panchina torinese e dare un primo assaggio delle sue capacità.