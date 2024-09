“Douglas Luiz imbarazzante, Vlahovic incontestabile. La diatriba su Yildiz...”

C’è una diatriba su Yildiz. Meglio a sinistra dove è utilizzato o al centro come sottopunta? «Se Motta vuol far giocare la Juve con Nico Gonzalez e Koop non ci sono alternative. Io col Napoli se proprio dovevo o volevo togliere Vlahovic avrei messo l’olandese come falso nove, Yildiz dietro e Weah sulla fascia. Ma io non li vedo in settimana quando si allenano...».

Questo calcio italiano dove sta andando a livello di pazienza… De Rossi esonerato, Fonseca era pronto a far la stessa fine se non avesse vinto il derby… «È sempre stato così, ora ci sono proprietà gelide che con il calcio hanno poco a che vedere. Non è una novità assoluta, ha fatto clamore il fatto che due americani abbiano cacciato una bandiera. Non mi scandalizza anche se è una decisione che non condivido. A Marassi poteva vincere e dilagare la Roma».

E il calcio dei club in mano ai fondi quanto le piace? «Lo odio, lo odio. L’Italia è un Paese diverso, ci siamo americanizzati in tutto, perché ora anche nel gestire il calcio? Lo so che servono i soldi ma la passione con cui i tifosi seguono il calcio in Italia non è paragonabile a quella con cui gli americani seguono il basket o il baseball. Per noi è cultura, costume e storia. Per loro è solo sport. Noi cresciamo con la fede sportiva, loro con la sportività, che è bellissimo ma è un’altra cosa. Vedere qualcuno che parla solo di bilanci è positivo ma vada in America. Da questo punto di vista la Juventus è un vant o straordinario. Credo sia l’unica società che da oltre 100 anni appartiene alla stessa proprietà. Spero che non vada mai in mani straniera e resti nelle mani della stirpe Agnelli».

Dopo tre 0-0 di fila in campionato, Motta si presenta a Marassi contro un Genoa che sta faticando e in più ha perso Malinovskyi. Che partita prevede? «Al Genoa ho vissuto una delle esperienze più belle della mia vita, facendo il presidente, per questo devo sempre ringraziare il dottor Scerni e i tifosi rossoblù. Il Genoa – e torniamo agli americani – è stato ridimensionato. Gilardino è un signore, ha preferito glissare ma ne avrebbe di che lamentarsi. Il Genoa rischia, potrebbe essere un anno difficilissimo. Dalla Juve in questa partita mi aspetto gente che rischia, dribbling, dribbling e ancora dribbling. Voglio vedere 10 cross per Vlahovic nel primo tempo, altrettanti nella ripresa, passaggi per lui. Se poi non dovesse far gol allora lo critichiamo».

