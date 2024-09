Motta tira a lucido Vlahovic: "Dusan leader, mi piace anche quando non segna"

La Juventus è tornata alla vittoria nella gara di Marassi contro il Genoa. Il risultato finale è stato quello di 3-0 grazie alla doppietta di Vlahovic - tornato al gol dopo 355' dall'ultima con esultanza polemica dopo il secondo gol - e al primo centro in maglia bianconera di Conceicao, oltre alla prestazione importante, ancora una volta, del reparto difensivo. Mai nella storia della Juve i bianconeri avevano mantenuto la porta inviolata per le prime sei partite di Serie A. Proprio Thiago Motta ha voluto elogiare la prova della squadra oltre a quella di Dusan: "Siamo una squadra forte e quando andiamo in vantaggio gli avversari fanno fatica".

Thiago Motta, le parole dopo Genoa-Juve

Thiago Motta ha parlato a Dazn al termine della vittoria contro il Genoa: "Liberando gli esterni oggi ci si è trovati in una situazione migliore per poter giocare. La connessione in avanti, quella che deve esistere in un collettivo per capire cosa fare, nel secondo tempo è stata migliore. Dopo il vantaggio, con i giocatori veramente forti che abbiamo, l’avversario fa fatica. Deve attaccarci, pressarci, noi abbiamo continuato a giocare bene andando in avanti nel modo giusto". Le parole nello spogliatoio: "I ragazzi rimangono tra di loro a parlarsi. Al di là del cambio tattico è sempre un momento per loro di trasmettersi qualcosa l'un l'altro. Hanno fatto tutti una buonissima prestazione anche quelli in panchina perché senza pubblico si sente ancor di più il loro incitamento per i compagni".

Sugli zero gol subiti sin qui: "Dato interessante e importante perché dimostra che siamo una squadra solida con giocatori forti. La fase difensiva si fa da squadra e anche contro il Genoa c'è stata tanta generosità da parte di tutti. Ci deve sempre essere questa voglia nell'arco della partita ed è importante per ambire a cose importanti". A chiudere le parole su Vlahovic: "Dusan è sempre più leader positivo dello spogliatoio, anche quando siamo in difficoltà nella comunicazione e nel linguaggio del corpo. A volte deve migliorare con la sintonia nel gruppo nell'arco della partita, ma è un ragazzo che dà sempre il massimo ance in allenamento. I cambi ci possono essere, ma avevamo bisogno di un'altra caratteristica quando l'ho tolto. A me piace tanto anche quando non fa gol".

