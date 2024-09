“Juve da Scudetto, Motta scelto da un vincente. Ma Conte non si fermerà…”

“Thiago Motta mi piace da morire e io dico che la Juve lo può vincere eccome questo scudetto. Ho passato quattro anni in quel club, arrivare secondi non è un'opzione perché tutto è immaginato e realizzato nell'ottica del successo”. Nicola Amoruso fa il punto sull'inizio di stagione dei bianconeri a margine del Sanremo Padel Tour, dove è protagonista di un'esibizione insieme con gli ex colleghi German 'El Tanque' Denis, e gli ex Milan Demetrio Albertini e Nelson Dida. “Ci sono diversi fattori che mi fanno essere ottimista - prosegue - innanzitutto Thiago Motta l'ha scelto un vincente come Giuntoli e il modo di formare la squadra tatticamente puntando sul singolo che deve lavorare per il collettivo mettendosi totalmente a disposizione funzionerà perché il modo in cui lo fa lui è molto divertente per i calciatori, anche se richiede concentrazione e sacrificio. E cosa non trascurabile, Thiago Motta ha vinto da calciatore e questo se lo porta dietro anche da allenatore. Insomma, per me la Juve è in pole per vincere”.