Juve Dazn-Sky, diretta tv e orari: anticipi e posticipi Serie A fino a fine anno

Juve, le gare di Serie A fino a fine anno

Prima della 14esima giornata di campionato la Juve affronterà in Champions League l'Aston Villa al Villa Park, precisamente il 27 novembre alle 21. Domenica 1 dicembre alle 20.45, invece, l'appuntamento di Serie A in casa del Lecce, con il match che sarà visibile su Dazn. Impegno successivo per la squadra di Thiago Motta sarà all'Allianz Stadium contro il Bologna: appuntamento il 7 dicembre alle ore 18, con la gara in visione su Dazn. In seguito l'intermezzo della Champions: l'11 dicembre a Torino i bianconeri ospiteranno il Manchester City di Pep Guardiola.

Focus che tornerà sul campionato sabato 14 dicembre, sempre in casa: di fronte a partire dalle 18 il Venezia, con il match che sarà visibile sia su Sky che su Dazn. Ancora un turno infrasettimanale per la Vecchia Signora, stavolta in Coppa Italia: martedì 17 dicembre la sfida tra le mura amiche contro il Cagliari, con start alle 21. Domenica 22 dicembre Juve ospite del Monza alle ore 20.45 per il 17° turno di Serie A, in esclusiva su Dazn. Infine la 18esima giornata: domenica 29 dicembre i bianconeri ospiteranno la Fiorentina all'Allianz Stadium, con l'inizio dell'incontro fissato alle 18 e che sarà visibile sia su Sky che su Dazn.

CALENDARIO JUVENTUS