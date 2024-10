Ronaldo, bordata alla Juve! Il labiale a Szczesny: sfottò o verità?

I campionati attendono l'esaurirsi degli impegni delle nazionali europee nella Nations League . Un incrocio importante è stata la partita tra Polonia e Portogallo , finita 3-1 in favore dei lusitani, che ha offerto spettacolo nel rettangolo di gioco . Ma, intanto, negli spogliatoi è stata l'occasione per un incontro tra ex compagni di squadra: Szczesny e Cristiano Ronaldo . I due, che hanno condiviso alcuni anni delle rispettive esperienze alla Juventus , hanno avuto modo di scambiare due battute e non è passato inosservato il labiale del campione portoghese. Rivolgendosi, in maniera affettuosa e scherzosa verso il portiere polacco, ha detto: " Ti dovevi ritirare per andare in un grande club ".

Le parole di Ronaldo a Szczesny sul passaggio al Barcellona

L'ex Real Madrid, in uno sfottò all'ex portiere bianconero, ha lanciato una frecciata alla Vecchia Signora. L'estremo difensore, che all'inizio della scorsa sessione di calciomercato aveva annunciato l'addio al club torinese e al calcio giocato, ha firmato da poche settimane con il Barcellona. Una semplice battuta tra vecchi amici o una bordata?

La battaglia legale tra la Juventus e Ronaldo

L'avventura alla Juventus di Cristiano Ronaldo, iniziata in pompa magna, non si è conclusa nel migliore dei modi per questioni extra-campo. Ma facciamo un passio indietro. La battaglia legale nasce tra il portoghese e i bianconeri ai tempi del Coronavirus ed è legata alla dilazione degli stipendi. Il giocatore aveva deciso di rinunciare a quattro mensilità, così come tutti i calciatori della Vecchia Signora. L'accordo con il club era di riaverne tre, dilazionando il pagamento nelle stagioni successive.

Il problema sorge dal momento in cui serviva un accordo privato tra l'attuale giocatore dell'Al Nassr e la società bianconera, che il giocatore non firmò diventando dunque un documento privo di valore. L'ex Real Madrid ha potuto, quindi, impugnare l'atto in questione solo nel momento in cui la stessa carta venne trovata dalla magistratura nel corso dell'inchiesta Prisma. L'ottimismo dei legali bianconeri derivava però dal nulla osta che CR7 firmò nel momento del suo trasferimento allo United ad agosto 2021: un documento ufficiale dove il giocatore dichiarò di non avere più nulla da chiedere in termini economici dalla società che stava lasciando.

Intanto, però, il club dell'amministratore delegato Scanavino ha impugnato il provvedimento ritenendo che gli arbitri del Tribunale di Torino abbiano solo accertato la responsabilità precontrattuale della Juve, derivante dal fallimento della trattativa. Insomma, la parola fine a questa vicenda è tutt'altro che scritta.

