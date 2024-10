Juve-Lazio, finalmente Adzic: i convocati di Thiago Motta

Le Juventus ospita la Lazio nell’incontro valido per l’ottava giornata di campionato. Allo Stadium, gli uomini di Thiago Motta sono chiamati a ritrovare il successo dopo l’amaro pareggio interno contro il Cagliari, che oltre all’espulsione (ampiamente contestata) di Conceicao, ha visto la formazione di Marco Baroni agganciare i bianconeri in classifica a quota 13 punti. Il bilancio di questa primo capitolo di Serie A è ora di 3 vittorie e 4 pareggi. Essere l’unica squadra imbattuta e aver subito un solo gol (di Marin) non è più sufficiente a guardare il bicchiere mezzo pieno. Contro la Lazio serve una prestazione convincente soprattutto in avanti, dove la carenza di gol ha in più occasioni fermato la Juve sullo 0-0, o peggio ancora esposto al rischio di gettare via due punti. A Torino, oltre al portoghese Motta dovrà fare i conti con una lunga lista di infortunati: Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners, Nico Gonzalez. Torna invece a disposizione dell'allenatore Vasilije Adzic. L’incontro è in programma sabato 19 ottobre alle ore 20.45.