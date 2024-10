Douglas Luiz gasa i tifosi Juve: pugno e motto, "L’anima fino alla fine”

Douglas Luiz ha giocato ieri la sua seconda partita da titolare con la maglia della Juventus dopo quella contro l'Empoli. Il centrocampista brasiliano è andato ad un passo dal trovare il suo primo gol in bianconero con un colpo di testa, ma è finito anche al centro delle polemiche post partita per il colpo rifilato a Patric in area di rigore. L'ex Aston Villa ha commentato il tutto tramite un post sul proprio profilo Instagram, che ha raccolto opinioni diverse tra i tifosi.

Juve: Douglas Luiz "In campo darò la mia anima" Il brasiliano ha commentato la sua partita con un messaggio di carica verso tutto l'ambiente: "In campo darò la mia anima". Una promessa scritta in portoghese, a cui ha voluto accompagnare il motto della Juve, questa volta in italiano: "Fino alla fine". Delle parole a cui è stata aggiunta anche l'emoticon del pugno, come a voler commentare ironicamente l'episodio che lo ha visto protagonista con Patric. Il messaggio rimane comunque importante verso squadra e tifosi in vista dei prossimi impegni tra Champions League e Serie A, con Douglas Luiz desideroso di sfruttare le tante assenze nella rosa bianconera per ritagliarsi un ruolo da titolare. L'ex Aston Villa è infatti entrato in maniera decisiva sia nell'azione che ha portato al rosso di Romagnoli per il fallo su Kalulu che nell'azione che ha poi innescato l'autogol di Gila.

Juve, i commenti dei tifosi per Douglas Luiz Il post social di Douglas Luiz ha scatenato anche i tifosi bianconeri, che stanno continuando a supportarlo. Ci sono infatti commenti come: "Quasi gol stasera! Non dare retta agli altri e continua così" o "Forza Douglas, migliorerai e arriverà il momento in cui ti prenderai le tue rivincite. Siamo uniti e non molliamo, forza". Altri vorrebbero invece vedere qualcosa in più: "È il momento di cominciare a fare qualcosa Douglas" o "Devi stare più attento a certi falli". Infine grande apprezzamento per la scelta dell'emoticon del pugno: "Ti stimo per la trollata suprema di mettere il pugno". WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

