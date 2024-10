Douglas Luiz e Alisha Lehmann shock, casa svaligiata: via orologi e collane

TORINO - Post-partita traumatico per Douglas Luiz e la fidanzata Alisha Lehmann. Dopo Juventus-Lazio la coppia, lui fuori a cena post partita e lei impegnata nel ritiro della Juventus Women (oggi sfida all'Inter), è dovuta rientrare a casa causa furto: infatti verso l'una e mezza di notte è scattato l'allarme nella dimora dei due (situata zona Gran Madre). Una volta arrivati i due hanno dovuto fare i conti con una rapina subìta: i ladri hanno rubato 11 orologi dal valore di circa 500 mila euro e alcune collane in brillanti di Alisha. Sul posto si sono recate Polizia e Scientifica per fare i rilevamenti di alcune tracce. La nuova coppia bianconera non è la prima vittima di furti domestici, prima di loro anche Moise Kean, Kaio Jorge e Angel Di Maria hanno dovuto confrontarsi con questi spiacevoli fatti extra-campo.