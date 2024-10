Conceicao, sarà solo Juve! Ecco il riscatto: quanti milioni andranno al Porto

Motta a lavoro su Conceicao

La conferma, insomma, di come al ragazzo non manchi la personalità a dispetto dei soli 21 anni e come, anzi, neppure il “caratterino” gli faccia difetto come ha dimostrato nel match incriminato contro il Cagliari nei suoi ripetuti battibecchi con (l’inadeguato) arbitro Marinelli. E non c’è dubbio che Thiago Motta non abbia lasciato cadere nel vuoto quel «gli servirà da lezione» pronunciato da Thiago Motta nell’immediato dopo partita riferendosi a Conceiçao e all’episodio in cui il direttore di gara ha punito quella che ha ritenuto una simulazione. Non si deve mai dimenticare, infatti, come il tecnico bianconero stia lavorando per innescare anche e soprattutto una crescita di consapevolezza a una squadra molto giovane anagraficamente e, quindi, anche nell’esperienza che serve a gestire i momenti della gara. Ogni ingenuità, alla lunga, può pesare e proprio la fascia destra d’attacco è uno dei settori in cui maggiore è stato il turnover obbligato dalle assenze, prevalentemente dovuti agli infortuni.