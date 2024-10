Capello e lo schiaffo Juve: “Va fatta un’altra analisi”. Di Canio infuocato

Juve-Stoccarda, l'analisi di Di Canio e Capello

Ad analizzare la sconfitta della Juve è stato prima Di Canio: "Per quello che avevamo visto nelle prime due giornate di Champions League pensavamo potesse essere il suo habitat naturale, no? C'è stata una superiorità netta dello Stoccarda, che non è quello dell'anno scorso perché sta avendo difficoltà, ma i principi di gioco sono riconoscibili per manovrare e mandare fuori giri gli avversari. Non può essere un alibi grande, io dalla Juve mi aspetto qualcosa di più soprattutto in fase offensiva, c'è troppa pochezza".

Poi Capello ha aggiunto: "Il calcio italiano va troppo piano e come si trova una squadra che corre e pressa si va in difficoltà. Tanto possesso palla come facciamo noi non serve a niente. Gli arbitri qualche volta non ce lo permettono e quindi ho visto un'analisi del calcio italiano che mi ha fatto ripensare agli Europei, bisogna fare qualcosa di più. Purtroppo due sconfitte: il Bologna era prevedibile, anche se contro l'Aston Villa ha avuto anche delle occasioni da gol che non ha sfruttato. La Juventus invece non ha creato niente, è stata sempre molto passiva e non è riuscita a contrastare quasi mai la forza e l'agonismo dei tedeschi".