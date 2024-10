Vieri-Del Piero, è Inter-Juve anche in tv! Alex: "Due pugili senza guardia"

Del Piero su Yildiz

Era il 16 agosto 2024 quando la Juventus annunciava il rinnovo di Yildiz, legato alla Vecchia Signora fino al 2029. Un rinnovo arricchito con la consegna della maglia numero 10, la più rappresentativa non soltanto per la Juve ma per l'intera scena calcistica italiana. Di questo ne è convinto Del Piero, primo ambasciatore di quella maglia, che si è inoltre detto contento di rivederla in campo indosso al turco. "I gol di Yildiz di stasera pesano come mattoni, così come il gol in Champions e il fatto di essere diventato titolare con la Juve. Non so dirti la 10 del Milan cos'è o cos'è la 10 della Roma. La 10 della Juve è qualcosa di diverso per il riferimento che la Juventus è stata per il calcio italiano, squadra più amata, odiata, vincente, o perché sia quella da battere. Sono molto contento per lui, è un ragazzo serio, penserà di aver messo dei mattoni importanti e ora penserà a mettere il prossimo e poi un altro ancora, perché è quello che ti porta avanti e ti fa crescere. Nelle prime partite della Juve non c'era conceicao, quindi gli si chiedeva di saltare anche l'uomo, ora con lui cambia la dinamica, bisogna stare attenti ovunque e quindi lui può fare meglio". Infine, Del Piero ha risposto così sul confronto con il talento in forza al Milan Rafael Leao: "Tra Kenan e Leao due atteggiamenti diversi, leao talento assurdo ma se vai con quella mentalità in campo, diventi quello che si sta vedendo ora". Sul fronte nerazzurro invece, anche si è unito Christian Vieri nel commentare il derby d'Italia.