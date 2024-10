Yildiz favola Juve e incubo Inter: doppietta, pareggio e San Siro azzittito

Un match a dir poco pirotecnico quello tra Inter e Juventus. Le due squadre rispondono colpo su colpo. Al gol di Zielinski, sul rigore causato da Danilo, ha risposto Dusan Vlahovic con annessa esultanza rabbiosa. Poi è stata una pioggia di reti: dal raddoppio di Weah all'uno-due interista firmato da Mkhitaryan e di nuovo dal centrocampista ex Napoli. All'inizio della seconda frazione di gioco, sul punteggio di 4-2 per i padroni di casa, Thiago Motta inserisce Savona e soprattutto Kenan Yildiz. Al gioiellino della Vecchia Signora, partito dalla panchina per la seconda volta in stagione, bastano pochi minuti per apporre il timbro personale alla sfida: prende palla sulla sinistra, si crea lo spazio e poi insacca il pallone alle spalle di Sommer con un diagonale vincente. Il turco esulta, ma in maniera molto polemica: dito all'orecchio e mano sulla bocca, forse a voler rispondere alle polemiche e critiche che gli sono arrivate nelle scorse settimane.