Koopmeiners e Douglas Luiz 'parlano chiaro': i segnali verso Juve-Parma

In casa Juve è tempo di vigilia per la sfida contro il Parma. Thiago Motta in conferenza ha già chiarito la condizione della squadra tra recuperi e assenze in vista del turno infrasettimanale di Serie A. Proprio a riguardo anche sui social sono arrivati alcuni indizi importanti proprio da due giocatori citati dal tecnico italo-brasiliano, ovvero Koopmeiners e Douglas Luiz. Se l'olandese è recuperato per la partita contro gli emiliani, il brasiliano è alla ricerca della condizione migliore.

Koopmeiners-Douglas Luiz, gli indizi social Momenti differenti in campo: l'olandese non è ancora ai livelli dell'Atalanta ma sicuramente ha fatto vedere di essere più avanti nell'ambientamento nel modo di giocare dei bianconeri rispetto al brasiliano. Ma, al momento, non è questo l'indizio di cui hanno voluto mandare un messaggio chiaro e preciso sui rispettivi social.

Koopmeiners ha postato la storia con una sua foto e l'emoji degli occhi, quasi come a dire 'attenzione potrei giocare' e in effetti Motta non ha chiuso alla possibilità: "È recuperato e può giocare, vediamo se dall'inizio o a gara in corso". Discorso diverso per Douglas Luiz. L'allenatore in conferenza è stato chiaro e lui ha postato una storia proprio con la batteria e la scritta "Piano piano". WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

