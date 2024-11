"Quenda piace anche alla Juve": Campedelli, dal Cesena al Golden Boy

"Ne prendo in prestito una, quella del ct Martínez il quale ha dichiarato che Quenda è un talento speciale, vive nel creare 'desequilíbrio', cioè rompere l’equilibrio, ama le situazioni uno contro uno, puntare e saltare l’avversario".

Se lei dovesse descrivere Geovany con un solo aggettivo?

"Irriverente".

Sviluppi il concetto.

"Non certo per mancanza di rispetto nei confronti dei rivali, ovviamente. Lui è un ragazzo umile ed educato con una famiglia che gli ha insegnato i valori della vita. Ma una volta in campo non guarda in faccia nessuno: ha fame di vittorie, è ossessionato, in senso positivo, dal successo. Pensa soltanto a migliorarsi e sogna di diventare un campione nella storia dello Sporting. Ecco perché è sfacciato quando punta l’uomo, sua prerogativa. L’avversario non sa mai se lui andrà a destra o a sinistra. È mancino, ma quasi ambidestro".

Ci racconti la carriera del ragazzo.

"È nato a Bissau, capitale dell’ex colonia portoghese della Guinea Bissau, e da bambino, a 9 anni, s’è trasferito ad Amadora, periferia ovest di Lisbona. Viveva nel quartiere povero di Damaia dove ha sede la società dilettantistica del Damaiense e dove mosse i primi passi Rui Costa, nativo di Amadora e residente anche lui nel 'bairro' Damaia. Bastarono poche partite per rendersi conto della bravura di Quenda. A cominciare dal presidente Edmundo cui brillavano gli occhi quando vedeva in campo il ragazzino. Lo notarono subito in un torneo gli osservatori del Benfica, parlarono con suo padre Tcherno e lo presero".