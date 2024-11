L'Avvocato Agnelli e quel "Cosa vuol dire Juventus": il club celebra i 127 anni

La Juventus celebra il 127º anniversario della sua nascita. Fondata da un gruppo di giovani al tramontare del XIX sec., la Vecchia Signora muoveva i primi passi nella storia del calcio, e al contempo si adoperava a scriverne alcune delle pagine più ricche. Tra i club più blasonati al mondo, i bianconeri entrano a far parte della famiglia Agnelli nel 1923, con Edoardo che diventava il primo presidente della nuova gestione il 14 luglio di quell'anno. Oggi, la società vanta 71 trofei ufficiali in bacheca. E come per i ragazzi della panchina di Corso Umberto I, a Torino non si è mai smesso di guardare scrupolosamente al futuro, puntando sempre e comunque al meglio. Oggi, la panchina è affidata a Thiago Motta , chiamato al timone per guidare l'ultima rivoluzione bianconera. E anche in questa occasione, è doveroso riportare la risposta di Gianni Agnelli a Enzo Biagi , quando gli fu chiesto: "Perché la Juventus piace tanto agli italiani?", "Per una ragione banale: ha vinto più di tutte le altre e di solito la gente ama i vincitori - rispose l'Avvocato - . Poi ce n'è una particolare. Si chiama Juventus, che non è il nome di una città. Quindi toglie quel che di campanilismo e ricorda qualcosa che piace a tutti, ovvero la gioventù".

La lettera della Juve: "We are youth. Since 1897"

"Celebriamo il nostro 127° compleanno con un nuovo e potente messaggio: “We Are Youth. Since 1897”

Il 1 novembre non è un giorno qualunque. Per tutto il popolo della Juve è il giorno in cui si festeggia la nascita del Club. Da 127 anni, Juventus incarna lo spirito della gioventù, dell’ambizione e dell’innovazione, e ha saputo nella sua storia trasformare queste qualità in un’eredità duratura che ogni generazione porta avanti con orgoglio. Oggi, nel nostro 127° compleanno: celebriamo la nostra storia, fatta di vittorie, di ambizione e di innovazione. Affermare, anzi, ricordare a tutti che questo spirito giovane, dal 1897, è il nostro modo per celebrare ciò che siamo e che abbiamo sempre rappresentato: vitalità senza tempo, audacia ed energia inesauribile, che vanno oltre l’età. “We Are Youth. Since 1897”. Questa visione trae ispirazione dal nostro stesso nome, Juventus, che deriva dal latino iuventus, e che significa “gioventù”, una parola che racchiude sia lo spirito del nostro club sia la sua promessa".

"Questo, dunque, è il nostro impegno a incarnare il coraggio, la passione e la visione innovativa che ci hanno definito per oltre un secolo, e che continuano a farlo oggi. Oggi e ogni giorno, “We Are Youth. Since 1897”: un’identità in continua evoluzione, guidata dalla stessa intensità e dallo stesso scopo che ci hanno animato fin dall'inizio.? E seguendo questo spirito di continua evoluzione, lanciamo oggi una prima sfida ai nostri tifosi, alla nostra grande famiglia, perché ci accompagnino nell’animare alcuni tra i campi da calcio più iconici al mondo. Grazie a “Extreme Fields” potrete, infatti, candidarvi per vivere un’esperienza interamente bianconera, portando la vostra passione per la Juventus in questi primi tre campi da calcio mozzafiato e unici, in cui la bellezza di paesaggi spettacolari si incontrerà con il potente fascino dei nostri colori. “Extreme Fields” promette un’esperienza indimenticabile, permettendo ai tifosi di celebrare insieme il calcio, unendo la passione bianconera in ogni angolo del mondo. E allora pronti a guardare avanti. Pronti a?continuare ad interpretare il nostro spirito giovane Perché We are Juventus. We are youth. Since 1897.

Auguri, Juventus!"