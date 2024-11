Motta, nervi allo scoperto e la Juve a nudo: "I dubbi fiducia per gli altri"

Motta, lo scudetto e obiettivo Juve

Il tecnico ha risposto alla domanda sullo scudetto: "Ovvio, la domanda è la risposta. Non è mai esisita una squadra che ha vinto lo scudetto alla decima giornata. Io ci credo? Noi domani dobbiamo fare bene contro l’Udinese e migliorare in ogni aspetto del gioco. Difensivo e offensivo. Tutti a livello individuale fare qualcosa in più, per se stessi e per la squadra. Io per primo devo migliorare e mi metto sempre in prima fila". A chiudere ha parlato degli obiettivi alla Juve: "La Juve allenata da Motta mi piace di più. Il nostro obiettivo è quello di migliorarsi per arrivare ai risultati che vogliamo. Mi concentro su questo, tutto il resto non ci penso. Le opinioni le rispetto, alcune le prendo come aiuto mentre altre le lascio passare".