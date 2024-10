Douglas Luiz e Nico Gonzalez, voi quando? I rientri degli infortunati Juve

L’infermeria della Juventus non si è ancora svuotata, ma almeno - ora - si sta seduti più comodi. Koopmeiners è infatti tornato a disposizione di Thiago Motta, seppur “armato” di corpetto a protezione della costa che si era fratturato, mentre altri compagni scalpitano per tornare in campo. Su tutti, in particolare, Douglas Luiz, fermato da una noia muscolare a pochi minuti dalla seconda apparizione di fila da titolare, in Champions contro lo Stoccarda, e sempre più vicino al rientro: gli esami hanno escluso lesioni, ma il brasiliano non è ancora del tutto guarito. Ecco perché nel mirino c’è la trasferta di Udine, anche se sarà più facile rivederlo tra i convocati nel successivo impegno contro il Lille. Tempi leggermente più lunghi invece per Nico Gonzalez, il cui storico clinico alla Fiorentina induce lo staff medico bianconero alla massima cautela. La speranza è quella di averlo nuovamente a disposizione nel derby contro il Torino, così da fargli riassaggiare il campo prima di una sosta all’insegna del lavoro alla Continassa, altrimenti se ne riparlerà proprio alla ripresa, quando la Juventus sarà ancora di scena a San Siro, questa volta di fronte al Milan. Non è invece imminente il rientro di Milik, previsto a cavallo del nuovo anno solare, mentre per Bremer se ne riparlerà direttamente nella prossima stagione agonistica.