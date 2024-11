Juve, Nico Gonzalez convocato per le sfide dell’Argentina con Paraguay e Perù

Nico Gonzalez sta proseguendo il suo programma di recupero dall'infortunio muscolare subìto lo scorso 2 ottobre, ma la Juve spera presto di riportarlo in gruppo. La sua convocazione per Torino è in dubbio , ma intanto per l'argentino è arrivata la chiamata dalla propria nazionale . Il ct Scaloni ha deciso di convocarlo per i prossimi match contro il Paraguay e il Perù validi per la qualificazione ai Mondiale del 2026.

Argentina, Nico Gonzalez convocato

L'attaccante della Juventus non scende in campo dal match di Champions League vinto contro il Lipsia dello scorso 2 ottobre. Thiago Motta ha dovuto fare affidamento soltanto su Vlahovic per il ruolo da punta, che può ricoprire anche l'argentino. Il serbo, vista anche l'assenza di Milik, è stato chiamato agli straordinari. Il recupero di Nico Gonzalez sarà fondamentale per i bianconeri, che però dovranno salutarlo per la pausa nazionale. E al tecnico della Vecchia Signora non resta che pregare per evitare eventuali ricadute. Ma in lista sono presenti tanti giocatori di talento, tra questi alcuni della Serie A e anche qualche ex Juve.

Scaloni convoca Barrenechea e Nico Paz: la lista completa

Dopo l'ottima prova contro la Bolivia, Nico Paz ha convinto il ct Scaloni e anche Messi. L'allenatore lo ha riconfermato anche per i prossimi impegni. In lista anche l'ex Juve Barrenechea, che con il Valencia si sta ritagliando il proprio spazio. Presente anche Paredes, non convocato invece Dybala. In lista anche Lautaro Martinez e Castellanos, premiato di nuovo per l'ottimo inizio di stagione con la Lazio.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Martinez (Aston Villa), Rulli (Marsiglia), Benitez (Psv)

Difensori: Molina (Atletico Madrid), Montiel (Siviglia), Romero (Tottenham), Pezzella (River Plate), Balerdi (Marsiglia), Otamendi (Benfica), Perez (Porto), Lisandro Martinez (Manchester United), Tagliafico (Lione)

Centrocampisti: Enzo Fernandez (Chelsea), Paredes (Roma), Palacios (Bayer Leverkusen), De Paul (Atletico Madrid), McAllister (Liverpool), Lo Celso (Betis), Barrenechea (Valencia), Thiago Almada (Botafogo)

Attaccanti: Buonanotte (Leicester), Messi (Inter Miami), Nico Paz (Como), Nico Gonzalez (Juventus), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Garnacho (Manchester United), Castellanos (Lazio)

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE