Juve-Torino, Sozza per il derby: Danilo su Orsolini e il Var a fiducia...

Juventus-Torino: l'arbitro

La Juventus attende allo Stadium il Torino nel primo derby della stagione che si giocherà sabato 9 novembre (20:45). A dirigere i bianconeri sarà il fischietto di Simone Sozza della sezione di Seregno: gli assistenti saranno Imperiale e Rossi mentre il quarto uomo sarà il signor Guida. Al VAR ci sarà Marini, mentre AVAR sarà Abisso.

Juve-Sozza, i precedenti

Per Sozza si tratterà della sesta direzione in carriera in Serie A dei bianconeri anche se c'è un precedente legato alla passata stagione che lega con un doppio filo la Juventus e Thiago Motta: il fischietto di Seregno infatti arbitrò il match dello scorso 30 aprile 2023 tra il Bologna del tecnico italo-brasiliano e la Juventus di Massimiliano Allegri. Risultato finale 1-1 con la risposta di Milik ad Orsolini, ma a far discutere fu l'utilizzo del Var (o meglio in non utilizzo visto che il monitor era fuori uso) in occasione del rigore del vantaggio assegnato ai rossoblù. Negli altri 5 match diretti da Sozza contro la Juve due vittorie, una sconfitta e una altro pareggio, anche quest'ultimo viziato da un episodio: il tocco di mano di Mertens in area di rigore del Napoli nella sfida dello Stadium del 6 gennaio 2022. Per quanto riguarda il rapporto con il Toro sono 3 i precedenti: un pareggio e due sconfitte, l'ultima quella della sesta giornata contro la Lazio di Baroni.