Motta, diretta conferenza Juventus-Torino: le dichiarazioni

Dopo il pareggio in Champions League contro il Lilla, la Juventus cerca la seconda vittoria consecutiva in Serie A nella sfida dell'Allianz Stadium contro il Torino. Una partita speciale anche per Thiago Motta, al suo primo derby della Mole dopo quelli vissuti a Genova e Milano da calciatore. Come sempre alla vigilia della partita, in programma sabato 9 novembre alle 20:45 per la dodicesima giornata di campionato, l'allenatore parlerà in conferenza stampa.