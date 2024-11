Del Piero, 50 anni e il futuro Juve: come stanno le cose

Alessandro Del Piero domani compie cinquant'anni. E sì, per molti, forse quasi tutti i tifosi della Juventus , è una specie di Natale. Alessandro Del Piero è senza dubbio l'icona bianconera per eccellenza per molte generazioni di juventini e sono in molti che vedranno l'intervista a Federico Buffa e Federico Ferri emozionandosi come a una partita. Ancora una volta nell'intervista si torna sull'argomento del futuro di Del Piero alla Juventus . Ancora una volta Alex non lo esclude, anzi quasi lo auspica.

Del Piero e il futuro alla Juve

Ma ci sarà mai? Finora non si è mai aperto uno spiraglio per il suo ingresso in società. E, anzi, la recente assunzione di Giorgio Chiellini è sembrato quasi un segnale contrario. Non che uno escluda l'altro, ma al momento di scegliere una bandiera, la proprietà e la dirigenza bianconera si sono orientate su un profilo diverso, con una preparazione manageriale più spiccata e un percorso di studi. Insomma, la dirigenza di questa Juventus, al momento, non cerca grandi ex, ma grandi manager. Certo, se in futuro però cercasse una figura carismatica che possa portare la sua juventinità e la sua esperienza bianconera, Del Piero sarebbe il massimo. E lui, lo ha detto, sarebbe sempre pronto a dire sì.

