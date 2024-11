Yildiz e… Rouhi sanno come si fa: il rituale pre derby Juventus-Torino

Yildiz, la fascia destra del Toro si prepara ad una serata complicata

Da quel 10 marzo 2023 è cambiato il mondo, perché Yildiz ha fatto succedere tutto molto rapidamente. Le fugaci apparizioni in Next Gen e poi subito la prima squadra: un gioiello del genere, d’altronde, non aveva bisogno di restare in Serie C. Preziosa stazione di sosta temporanea per tanti figli del vivaio, ma per lui palesemente inadatta in proporzione al suo estro. Con Thiago Motta è subito sbocciato l’amore tecnico-tattico e pure la stima sul piano personale viaggia di pari passo. La fascia destra del Toro si prepara ad una serata complicata: Vanoli ha studiato un modo per limitare Yildiz, che col passare delle settimane sta crescendo in maniera dirompente. Dopo l’exploit di San Siro, poi, le attenzioni degli avversari sono lievitate.