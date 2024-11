Del Piero, che tripletta! Dorotea in versione papà fa impazzire i tifosi Juve

Prestazione da sogno per Dorotea Del Piero nell'ultima partita delle Juventus Women Under 17. Arrivata in bianconero agli inizi di ottobre, la figlia dello storico capitano bianconero si è da subito messa in luce a suon di ottime prestazioni. Nel match valido per l'Under 17 regionale, le ragazze si sono imposte con un sonoro 14-0 contro le coetanee dell'Aosta, con la giovane autrice di una tripletta. Le altre reti sono state messe a referto da Lauriola (tripletta), per Garbin e Ciampi una doppietta a testa, chiudono Bozzetto, Battocchio, Pozzo e un'autorete delle padrone di casa.