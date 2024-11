Cambiaso, fioccano i retroscena: la lista di Pioli e il debole di Giuntoli

Giuntoli pazzo per Cambiaso

La ragione è semplice: il dirigente aveva un debole per Cambiaso da anni. Non a caso tentò di ingaggiarlo per il Bari (con la regia del Napoli) quando Andrea non militava ancora in Serie A. Una stima profonda che nasce da lontano. A segnalare il numero 27 bianconero a Giuntoli era stato il suo storico amico e collaboratore Roberto Canepa, che aveva rilanciato la carriera del terzino al Savona in D dopo che il Genoa l’aveva (quasi) scaricato. L’inizio di una scalata incredibile, che vede ora Cambiaso essere diventato uno dei migliori laterali in circolazione a livello europeo. Tanto da aver attirato pure le attenzioni del Real Madrid, che lo segue da tempo. Ancelotti lo stima molto e i Blancos nei prossimi mesi ingaggeranno un nuovo terzino destro (il preferito è Alexander- Arnold in scadenza col Liverpool) e uno specialista sulla corsia mancina (in pole Davies, che non vuole rinnovare col Bayern Monaco).