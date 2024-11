"Juve, gli infortuni non sono casuali”: caro Motta, che cosa voleva dire?

Bollettino degli indisponibili Juve, aggiornato dopo Birmingham: Bremer, rottura legamento crociato; Juan Cabal, operazione legamento crociato; Arkadiusz Milik, infortunio al ginocchio; Nico Gonzalez, problema muscolare; Douglas Luiz, affaticamento muscolare; Vasilije Adzic problema fisico; Dusan Vlahovic, infortunio muscolare; Weston McKennie, affaticamento muscolare; Nicolò Savona, problema agli adduttori. Thiago Motta sta affrontando un'emergenza che sembra non finire mai e, per questo, aspettando il Lecce, la frase pronunciata dal tecnico prima del pareggio di Birmingham (dove ha perso anche Savona) necessita ancora di più di un chiarimento. "Gli infortuni? Di sicuro non sono una casualità e non succede solo a noi. È capitato a tutti di registrare tanti infortuni: non serve creare un dibattito, pensiamo solo a dare di più al bene della squadra".