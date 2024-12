Da Vlahovic a Douglas Luiz: i tempi di recupero. Juve, la notizia da Lecce

Precettati anche per la sfida contro il Bologna, sabato all’Allianz Stadium. I cinque giovani dai 17 ai 20 anni - Montero Jr, Pugno (che ha debuttato in A nei minuti finali), Papadopoulos, Pagnucco e Owusu - aggregati alla prima squadra nella trasferta a Lecce potrebbero restare a disposizione di Thiago Motta pure per la prossima sfida. Dipende se in questa settimana dall’infermeria bianconera arrivano buone notizie, ovvero qualche infortunato recupera visto che ieri sera alla Juventus mancavano nove giocatori, numero che fortunamente non è aumentato. Lo staff sanitario, come si legge nei bollettini medici emessi dalla Juventus, monitora quotidianamente la situazione dei tanti acciaccati - escludendo i lungodegenti Bremer e Cabal, entrambi reduci dall’intervento per la ricostruzione del legamento, che staranno fuori per tutta la stagione, e Milik, anche lui in recupero dalla doppia operazione al menisco, a cui serve però ancora un po’ di tempo per tornare nella lista dei convocati.