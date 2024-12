Durmisi “illumina” la Juve: l’orgoglio di Koper che ricorda Sesko

Durmisi, Magnanelli e Brambilla osservano

La Juventus è una grande famiglia e tutte le categorie sono intrecciate tra di loro. L'esempio di Yildiz è il più cristallino, con il turco che è passato prima per la Primavera, poi per la Next Gen e ora indossa la maglia numero 10. Ora Durmisi spera di fare un percorso simile. Con i pari età a tratti sembra dominare, anche fisicamente. È già molto sviluppato. E ora il prossimo step potrebbe avvenire con l'U20 di Magnaneli, qualora giocatori come Pugno (che nelle scorse ore ha esordito anche in Serie A) dovessero andare con Brambilla in Serie C. Anche la nazionale giovanile lo sta "coccolando": dopo un inizio di carriera con la Slovenia, ha deciso di rappresentare l'Albania. Ora è il suo momento e non ha intenzione di sprecarlo.