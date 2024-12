Moggi rifà la Juve: "Chi vendo, gli errori di Giuntoli e Motta e l'obiettivo vero"

Moggi su Giuntoli e Motta: "Che errori sono stati fatti"

Sulle scelte di Giuntoli e Motta: "Gli errori sono stati fatti. L'acquisto di Douglas Luiz, se fosse rimasto in Premier sarebbe stato meglio. Oppure la posizione sbagliata di Koopmeiners in campo perché gioca troppo avanti e con le spalle alla porta. L'altro errore a Lecce è stato l'inserimento dei ragazzini nel finale perché ha dato l'impressione alla squadra che il match fosse chiuso, invece no siccome è arrivata la rete di Rebic nel recupero". A chiudere sul mercato, Moggi, ha detto: "Servirebbe più di un ritocco perché mancano dei leader a questa squadra. Uno era Bremer ma purtroppo si è infortunato gravemente. Vista la situazione finanziaria la Juve penso possa fare soltanto un acquisto a meno che non ceda qualcuno. Io venderei Douglas Luiz e non Fagioli, quest'ultimo ha dimostrato di essere un ottimo giocatore in passato".