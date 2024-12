Chiellini, il clamoroso retroscena: “Potevo andare all’Arsenal”. Poi sull’anno in B…

Chiellini e la stagione in Serie B: "Anno divertente"

La retrocessione in Serie B non è stata vissuta come un incubo da tutti e Chiellini ne ha parlato con esterma sincerità: "Nel 2006, quando la Juve andò in B, avevo 22 anni. Quella stagione non fu così male. Al mio primo anno avevo fatto 23 presenze, al secondo anno eravamo in B ma sarei stato un titolare e per me andava bene. Non ero nella situazione di campioni come Buffon, Del Piero, Trezeguet. Gente che aveva vinto i Mondiali e poi si è ritrovata in B. La maggior parte dei giocatori è andata via e lo capisco. Alla fine soltanto in pochi sono rimasti, tra cui Buffon e la sua storia è divertente. Il ds gli disse: 'Ci sono una serie di squadre che offrono milioni, dove vuoi andare?'. E lui: 'Ah non posso rimanere?'. Il ds gli rispose: 'Davvero? Per noi sarebbe perfetto'. Per me è stato un anno divertente. Andavamo a giocare nelle piccole città della Serie B. Partimmo da -9 per la penalizzazione (-30, poi ridotta a -17 e infine a -9 dall'Arbitrato del CONI ndr)e a Natale eravamo già primi. Ogni domenica era una festa, poi avevamo ogni settimana due giorni liberi. E in tutto questo avevo solo 22 anni".